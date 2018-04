PIB dos Estados Unidos tem surpreendente crescimento de 5,8% O produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu 5,8% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre de 2001, quando houve expansão de 1,7%, divulgou hoje o Departamento de Comércio. O surpreendente crescimento foi o maior desde a alta de 8,3% registrada no quarto trimestre de 1999 e superou as expectativas dos analistas para expansão de 4,8%. Os gastos com consumo, que representam dois terços do crescimento econômico, subiram 3,5% em relação ao trimestre anterior. Os gastos com consumo somaram 2,53 pontos percentuais ao PIB. Os investimentos das empresas caíram 5,7%, menos do que a queda de 13,8% registrada no quarto trimestre do ano passado. As empresas diminuíram o ritmo de eliminação de estoques no primeiro trimestre, o que ajudou no crescimento do PIB. Os estoques das empresas caíram em US$ 36,2 bilhões no primeiro trimestre depois de terem recuado em US$ 119,3 bilhões no quarto trimestre. Apesar de os estoques terem caído, eles contaram como fator positivo para o crescimento do PIB porque o ritmo de queda diminuiu. A variação nos estoques privados somou 3,10 pontos percentuais ao crescimento do PIB. As vendas reais finais, que são o produto interno bruto menos a variação nos estoques privados, subiram 2,6% no primeiro trimestre depois de terem aumentado em 3,8% no quarto trimestre. O relatório mostrou ainda que os gastos do governo subiram 7,9%, contribuindo também para o crescimento no PIB. O índice de preços de consumo pessoal, que é atentamente observado pela equipe de política monetária do Federal Reserve, subiu 0,6% no primeiro trimestre. O governo divulgará as estimativas revisadas do PIB do primeiro trimestre nos próximos dois meses. As informações são da Dow Jones.