PIB dos EUA cai 1% em prévia do 2º trimestre

Os gastos das empresas diminuíram 8,9% de abril a junho, após despencarem 39,2% no primeiro trimestre. O comércio acrescentou 1,38 ponto porcentual ao PIB. As exportações caíram 7%, enquanto as importações apresentaram queda de 15,1% no segundo trimestre. No primeiro trimestre, as exportações haviam recuado 29,9% e as importações, 36,4%.

Boa parte do PIB dos EUA é composto pelos gastos dos consumidores. O relatório do Departamento do Comércio mostrou que esses gastos caíram 1,2% de abril a junho, após aumentarem 0,6% no primeiro trimestre e cair 3,1% no quarto trimestre de 2008.

O documento mostra ainda que a liquidação dos estoques subtraiu menos do PIB no segundo trimestre do que no primeiro, eliminando 0,83 ponto porcentual, ante 2,36 pontos porcentuais. As vendas reais finais de produtos domésticos, que representam o PIB menos a mudança nos estoques privados, caíram 0,2%, ante queda de 4,1% no primeiro trimestre.

O investimento residencial fixo, que inclui gastos em imóveis, recuou 29,3%, após declinar 38,2% nos primeiros três meses do ano. Os gastos do governo federal também colaboraram positivamente para o PIB, aumentando 10,9% no segundo trimestre, ante declínio de 4,3% no primeiro trimestre.

Gastos com consumo

O Departamento do Comércio também informou hoje que o índice de preços para gastos com consumo pessoal (PCE), nos EUA, subiu 1,3% no segundo trimestre, após retração de 1,5% no primeiro trimestre. Excluindo alimentos e energia, o índice de preços PCE avançou 2% no segundo trimestre, após alta de 1,1% no primeiro trimestre.

O índice de preços para as compras domésticas brutas, que mede o preço pago pelos residentes norte-americanos, subiu 0,7% no segundo trimestre, após queda de 1,4% no primeiro trimestre. O índice de preços em cadeia do PIB avançou 0,2% no segundo trimestre, após alta de 1,9% no primeiro trimestre. As informações são da Dow Jones.