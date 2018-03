PIB dos EUA cresce 2,2% no 3º trimestre, segundo revisão final

A recuperação da economia dos Estados Unidos não foi tão forte quanto se acreditava anteriormente, informou o Departamento do Comércio na revisão final dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre.

O PIB cresceu à taxa anualizada de 2,2% no terceiro trimestre, após contração de 0,7% no segundo trimestre. No mês passado, o Departamento do Comércio havia revisado o crescimento para 2,8%, de uma estimativa preliminar informada antes de expansão de 3,5%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A revisão final do PIB mostrou crescimento da economia no terceiro trimestre inferior à expectativa dos economistas de expansão de 2,7%. O crescimento do terceiro trimestre foi o primeiro em mais de um ano e o maior em quase dois anos.

Houve pequena revisão em baixa nos gastos trimestrais com consumo para alta de 2,8% no terceiro trimestre, de 2,9% na revisão anterior. As informações são da Dow Jones.