PIB dos EUA cresce 3% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos avançou a uma taxa anualizada de 3,0% entre abril e junho deste ano, considerando-se ajustes sazonais. Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam crescimento um pouco menor, de 2,8%. Este foi o resultado mais forte desde o primeiro trimestre de 2015.

O avanço no segundo trimestre mostra uma recuperação da economia americana, que cresceu 1,2% nos três primeiros meses do ano, segundo o Departamento do Comércio dos EUA.

Os gastos com consumidores, que representam cerca de dois terços do PIB, avançaram à taxa anualizada de 3,3% no último trimestre, acima da estimativa anterior de 2,8%. Gastos mais fortes com consumo se aliam a dados que mostram que a confiança dos consumidores está mais forte em solo americano neste ano.