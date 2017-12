PIB dos EUA cresce 4% no trimestre, menos que o previsto A economia norte-americana cresceu no quarto trimestre com um vigor mais moderado do que o registrado no terceiro trimestre e em um ritmo inferior ao previsto pelos analistas. Segundo a primeira prévia do Departamento do Comércio, o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 4% no quarto trimestre, metade do ritmo de 8,2% registrado no terceiro trimestre. O desempenho ficou abaixo da previsão média de 23 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC, que apontavam para um crescimento de 4,8% no quarto trimestre. O departamento atribuiu o desempenho da economia ao consumo pessoal, ao desempenho das exportações, aos investimentos em softwares e equipamentos e também ao crescimento de estoques. Com o número do quarto trimestre, ainda preliminar e sujeito a pelo menos duas revisões, o PIB dos EUA em 2003 cresceu em 3,1%. Os gastos dos consumidores, que respondem por dois terços da atividade, subiram 2,6% no quarto trimestre, abaixo da expansão de 6,9% do terceiro trimestre. As compras de bens duráveis aumentaram 0,9%, bem abaixo da alta magistral de 28% do terceiro trimestre. As compras de itens nao-duráveis cresceram 4,4%, após aumento de 7,3% no trimestre anterior. Os gastos do governo foram inflados em 0,8%, inferior à alta de 1,8% do terceiro trimestre. Os gastos federais cresceram 0,7%, enquanto os gastos de governos municipais e estaduais aumentaram 0,9%. Os investimentos das empresas cresceram 6,9% no quarto trimestre, abaixo da alta de 12,8% do trimestre anterior. As empresas ampliaram seus estoques em US$ 6,1 bilhões no quarto trimestre, após diminuírem o volume estocado em US$ 9,1 bilhões e US$ 4,5 bilhões nos dois trimestres anteriores. Exportações crescem 19,1% Sustentadas pela desvalorização do dólar, as exportações norte-americanas cresceram 19,1% no quarto trimestre, enquanto as importações aumentaram 11,3%. O levantamento mostrou ainda que a inflação se desacelerou no quarto trimestre. O índice de preços para compras domésticas brutas cubia 1%, após uma alta de 1,8% no terceiro trimestre. O índice do governo para consumo pessoal reduziu a alta para 0,6% no quarto trimestre, abaixo do crescimento de 1,8% do terceiro trimestre. No ano de 2003, o índice de preços para compras domésticas brutas subiu 1,9%, acima da alta de 1,4% de 2002. As informações são da Dow Jones.