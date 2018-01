PIB dos EUA cresce acima das expectativas na primeira leitura do 3º trimestre

WASHINGTON - O ritmo de crescimento da economia dos EUA ganhou força no último trimestre, aliviando temores de que ocorra uma desaceleração no curto prazo.

Segundo o Departamento do Comércio, o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,9% entre julho e setembro, após expandir 1,4% no trimestre anterior, dado que não sofreu revisão.

O resultado do 3º trimestre, o mais forte em dois anos, superou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam expansão de 2,5% no período.

O avanço mais acentuado do PIB basicamente refletiu exportações mais fortes e um aumento nos estoques.

As exportações tiveram crescimento anualizado de 10% no último trimestre, garantindo o maior ganho em quase três. Já as importações subiram 2,3%. No total, o comércio exterior deu contribuição de 0,83 ponto porcentual para o desempenho do PIB.

O acréscimo nos estoques, que foram fator negativo nos cinco trimestres anteriores, respondeu por 0,61 ponto porcentual do PIB. O aumento pode indicar que as empresas estão mais confiantes na demanda futura.

Já os gastos com consumo, que são responsáveis por cerca de dois terços do PIB, avançaram em ritmo mais fraco no terceiro trimestre, de 2,1%, após subirem 4,3% no trimestre anterior.