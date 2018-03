PIB dos EUA cresce no 3o tri, recessão termina extraoficialmente

O Departamento de Comércio, na sua primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano do terceiro trimestre, informou que a economia cresceu em uma taxa anual de 3,5 por cento, ritmo mais rápido desde o terceiro trimestre de 2007, após contração de 0,7 por cento no período de abril a junho.

O ritmo de crescimento do PIB, que mede a produção total de bens e serviços dentro do território do país, ficou acima das expectativas do mercado de 3,3 por cento.

A última vez que a economia apresentou expansão foi no segundo trimestre de 2008.

