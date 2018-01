PIB dos EUA cresceu 4% no terceiro trimestre A economia norte-americana cresceu à média anual de 4% no terceiro trimestre, segundo a revisão final divulgada pelo Departamento do Comércio dos Estados Unidos, a qual manteve inalterada a expansão do PIB em relação a revisão anterior. A manutenção da variação do PIB era esperada pelos analistas. O relatório mostra que os gastos com consumo permaneceram fortes, enquanto os investimentos das empresas seguiram em baixa. Os gastos com consumo foram revisados em alta, para crescimento de 4,2% no terceiro trimestre, após alta de 1,8% no segundo trimestre. No relatório anterior, o departamento havia previsto alta de 4,1% nos gastos. Os investimentos das empresas foram revisados para queda de 0,8%, de retração de 0,7% prevista antes. O índice de preços para consumo pessoal, avaliação da inflação preferida pelo Fed, não foi revisada e seguiu mostrando alta de 1,7% no relatório.