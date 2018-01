PIB dos EUA deve crescer 3%, prevê Fed de Atlanta A recuperação da economia dos EUA provavelmente vai acelerar-se em 2003, com um crescimento combinado de investimentos e gastos de consumo, disse o presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, Jack Guynn, durante discurso em evento no Atlanta Rotary Club. Guynn prevê um crescimento do PIB de cerca de 3% em 2003, levemente acima do que ele estima para 2002. O presidente do Fed de Atlanta disse que o índice de preços ao consumidor deve continuar ao redor de 2% para este ano. Ele prevê que a taxa de desemprego vai subir ligeiramente antes de se iniciar uma tendência de declínio para o ano. "Eu espero que, se os gastos de consumo se mantiverem e a lucratividade dos negócios continuar firme, há todas as razões para se acreditar que o PIB crescerá ao redor de 3%", disse Guynn, que este ano está entre os membros com direito a voto no Comitê de Mercado Aberto do Fed (Fomc). Guynn disse que o crescimento do gasto de consumo, que sustentou a economia nos últimos anos apesar da recessão em 2001, provavelmente não irá acelerar-se como costuma ocorrer durante uma recuperação. Em particular, ele observou que os dois principais setores do consumo - moradia e automóvel - provavelmente não continuarão a contribuir neste ano com a mesma proporção do PIB registrada em 2002. Contudo, ele acrescentou que os empresários deverão começar a ver uma melhora nos lucros e nos investimentos. "Este ano, em vez da repercussão do início do impulso, que normalmente esperamos do setor de consumo, os negócios deverão continuar a ver uma melhora no crescimento dos lucros", disse Guynn. Como resultado, as empresas provavelmente irão mudar seu foco do corte de custos a curto prazo para uma estratégia de negócios a longo prazo, o que irá impulsionar o investimento, disse Guynn.