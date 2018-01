PIB dos EUA é revisto para cima, em 5,6% O Departamento do Comércio dos Estados Unidos nesta quinta-feira afirmou ter revisto para cima o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país no primeiro trimestre. A alta foi de 5,6% - 0,3 ponto porcentual a mais do que o anunciado há um mês. Durante o último trimestre do ano passado, o PIB cresceu apenas 1,7%, devido principalmente aos efeitos econômicos dos furacões que devastaram o sul do país no segundo semestre do ano passado. A maioria dos economistas acha que o ritmo de crescimento se arrefecerá nos próximos trimestres até chegar a 3%, o que manteria a economia a longo prazo em um ritmo de atividade que não aceleraria a inflação.