PIB dos EUA no 4º trimestre cresce 0,2% na 1ª prévia O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 0,2% no quarto trimestre de 2001, segundo a primeira prévia do Departamento do Comércio, revertendo a queda de 1,3% no terceiro trimestre. O crescimento do PIB no quarto trimestre foi inesperado, uma vez que a previsão média apontava para uma contração de 1,0% na economia para o período, conforme pesquisa da Dow Jones/CNBC. Os analistas esperavam que o indicador mostrasse contração econômica pelo segundo trimestre consecutivo, embora isso ainda possa acontecer, já que o governo revisará a estimativa para o PIB mais duas vezes. Os gastos do consumidor, medidos pelas despesas com consumo pessoal, cresceram 5,4% no quarto trimestre, comparado com 1,0% no trimestre anterior. Os gastos com consumo, que representam dois terços do crescimento econômico, acrescentaram 3,63 pontos percentuais ao PIB. As vendas de carro impulsionaram o aumento de 38,4% nos gastos com bens duráveis no trimestre. As montadoras começaram, no final de 2001, a vender carros a juro zero, o que contribuiu para o aumento nas vendas de veículos. No ano de 2001, o crescimento da economia norte-americana foi de 1 1%, o menor desde a contração de 0,5% registrada em 1991.