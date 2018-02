PIB dos EUA no 4º trimestre, de 1,4%, supera expectativas A economia norte-americana expandiu-se mais do que o governo dos EUA havia previsto, influenciada por elevação nos gastos com consumo, em grande parte promovidos por vendas recordes de automóveis. O PIB cresceu à taxa anual de 1,4% no quarto trimestre, de acordo com revisão divulgada pelo Departamento do Comércio. A estimativa anterior era de expansão de 0,2%. No terceiro trimestre, o PIB havia registrado contração de 1,3%, único trimestre de desempenho negativo da economia desde a recessão de 1991. No ano de 2001, a economia apresentou crescimento de 1,2%, pior desempenho desde 1991, quando o PIB expandiu-se apenas 0,5%. A expansão no quarto trimestre superou as estimativas de Wall Street. Analistas consultados pela Dow Jones previram crescimento de 1% do PIB no quarto trimestre. As informações são da agência Dow Jones.