PIB dos EUA no 4º trimestre de 2006 é revisto para cima A economia dos Estados Unidos cresceu em ritmo levemente maior que o divulgado anteriormente no último trimestre do ano passado, influenciado pelos estoques empresariais. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA registrou taxa de crescimento anual de 2,5% no quarto trimestre de 2006, ao invés de 2,2% como informado na leitura anterior, informou o Departamento de Comércio dos EUA nesta quinta-feira, 29. Economistas esperavam que a taxa fosse mantida em 2,2% nesta leitura final.