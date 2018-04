PIB dos EUA recua 1% e Obama comemora A economia dos Estados Unidos teve contração de 1% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado, comemorado pelo presidente americano, Barack Obama, está acima do que previa o setor privado e indica uma melhora significativa em relação aos dois trimestres anteriores. "O Produto Interno Bruto (PIB) de hoje é um importante sinal de que a economia caminha na direção correta e que os investimentos que haviam se reduzido nos últimos meses começam a dar sinais de estabilidade", disse Obama. O presidente se autodescreveu como "cautelosamente otimista", e acrescentou que não pode falar em recuperação enquanto os americanos continuarem "perdendo empregos". A queda foi bem mais amena que a do primeiro trimestre, quando a economia encolheu 6,4%, e a do último trimestre de 2008, recuo de 5,5%. O Departamento do Comércio ainda revisou para baixo os dados do ano passado para queda de 1,9%. Inicialmente, havia sido divulgado um recuo de 0,8% no ano. O secretário do Comércio, Gary Locke, disse em nota que os números do PIB "demonstram que o país está fazendo um progresso real para acabar com a recessão. Indicadores da atividade econômica apontam para cima e o setor imobiliário começou a se estabilizar". O resultado não mexeu com a Bolsa de Nova York. O índice Dow Jones operou com leve alta de 0,1% por quase todo o dia e manteve-se próximo do nível mais elevado em nove meses. O S&P 500 e o Nasdaq também fecharam o dia praticamente estáveis. Levantamento feito com 78 economistas apontava para uma queda de 1,5% no PIB. Um dos motivos para o resultado melhor do que o esperado foi o estímulo econômico do governo de US$ 787 bilhões nos próximos anos. Com o resultado, o Produto Interno Bruto americano, que era de US$ 14,5 trilhões em julho de 2008, passou para US$ 14,15 trilhões - queda de cerca de US$ 350 bilhões. As exportações e os investimentos empresariais também contribuíram para que a redução fosse menor do que a esperada. No primeiro trimestre, a queda nos investimentos havia sido de 39,2%. Dessa vez, também caíram, mas em ritmo menor, 8,9%. Já o consumo dos americanos, que corresponde a 70% do PIB, apresentou a maior queda desde 1980, de 1,2%. No período anterior, foi de 0,6%. Economistas acreditam que a população americana começou a aumentar sua taxa de poupança. Em estudo divulgado ontem, o Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que o governo conseguiu estabilizar a economia graças "ao estímulo e à intervenção no mercado financeiro", mas manteve a previsão de recuo de 2,6% para este ano. "O crescimento da economia americana será gradual. "