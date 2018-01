PIB dos EUA (revisado) cresce 4,1% no quarto trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 4,1% no quarto trimestre do ano passado, segundo dado revisado do Departamento de Comércio do país. A revisão final não alterou a projeção divulgada anteriormente e ficou em linha com a estimativa média de analistas de Wall Street. No terceiro trimestre, o PIB havia crescido a uma taxa anualizada de 8,2%. Em todo o ano de 2003, a economia cresceu 3,1%, depois de ter expandido 2,2% em 2002 e somente 0,5% em 2001. A primeira estimativa para o PIB referente ao primeiro trimestre deste ano será divulgada em 29 de abril. Os gastos dos consumidores subiram a uma taxa anualizada de 3,2% no quarto trimestre. Os gastos com bens duráveis subiram 0,7%, número revisado de um crescimento de 0,1%. Os gastos com bens não duráveis subiram 5,4%, revisão de uma estimativa anterior de 5,2%. Os gastos do setor empresarial avançaram 10,9%, de uma previsão anterior de 9,6% de crescimento. As empresas elevaram seus estoques em US$ 9 bilhões, de uma estimativa anterior de US$ 14,9 bilhões. As exportações aumentaram 20,5% no quarto trimestre, número revisado de um aumento de 21% divulgado anteriormente. As importações avançaram 16,4%, sem alteração da projeção inicial. Os gastos do governo federal cresceram 0,7%, mas os dos governos municipais e estaduais caíram 0,5%. As informações são da Dow Jones.