PIB dos EUA sofre redução de 1% no segundo trimestre

A economia dos EUA desacelerou o ritmo de contração no segundo trimestre, ajudada pela queda menor nas exportações e nos gastos das empresas, informou o Departamento do Comércio nesta sexta-feira, 31. A primeira prévia do segundo trimestre mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA caiu 1%, em termos anualizados, após queda revisada de 6,4% no primeiro trimestre. Economistas esperavam declínio de 1,5%. O dado original do primeiro trimestre mostrava contração de 5,5%.

Os gastos das empresas diminuíram 8,9% no segundo trimestre, após despencarem 39,2% no

primeiro trimestre.

O comércio acrescentou 1,38 ponto porcentual ao PIB. As exportações caíram 7% e as importações

declinaram 15,1% no segundo trimestre. No primeiro trimestre, as exportações recuaram 29,9% e as

importações, 36,4%.

Boa parte do PIB é composto pelos gastos dos consumidores. O relatório mostrou que esses gastos

caíram 1,2% em abril a junho, após aumentarem 0,6% no primeiro trimestre e caírem 3,1% no quarto

trimestre de 2008.

O relatório mostrou que a liquidação dos estoques subtraiu menos do PIB no segundo trimestre do que

no primeiro, eliminando 0,83 ponto porcentual, ante 2,36 pontos porcentuais. As vendas reais finais de

produtos domésticos, que representam o PIB menos a mudança em estoques privados, caíram à taxa

anualizada de 0,2%, ante queda de 4,1% no primeiro trimestre.

O investimento residencial fixo, que inclui gastos em imóveis, recuou 29,3%, após declinar 38,2% nos

primeiros três meses do ano.

Os gastos do governo federal também colaboraram positivamente para o PIB, aumentando 10,9% no

segundo trimestre, ante declínio de 4,3% no primeiro trimestre. As informações são da Dow Jones.