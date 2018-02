PIB dos EUA tem em 2007 menor crescimento anual em 5 anos

O crescimento dos Estados Unidos desacelerou no quarto trimestre e terminou 2007 com a menor expansão anual em cinco anos, segundo um relatório do governo divulgado nesta quarta-feira, 30, que mostra o preço que a economia está pagando pelo enfraquecimento do setor imobiliário. O Produto Interno Bruto (PIB), que mede o total de bens e serviços produzidos nos Estado Unidos, avançou 0,6% no quarto trimestre e 2,2% no ano todo - menor taxa anual desde o crescimento de 1,6% em 2002. Analistas ouvidos pela Reuters esperavam que o PIB crescesse 1,2% no quarto trimestre. O desempenho fraco do período contrastou com o forte terceiro trimestre, quando o PIB se expandiu 4,9%, e deve aumentar o temor de que a economia entre em recessão este ano.