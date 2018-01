PIB dos EUA tem menor expansão em três anos A economia norte-americana registrou crescimento inferior ao esperado no segundo trimestre, segundo dados preliminares divulgados pelo Departamento do Comércio. O PIB cresceu à taxa anualizada de 3% no segundo trimestre, menor expansão trimestral dos últimos três anos. Os analistas esperavam um crescimento de 3,6%. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 4,5%. Os gastos com consumo, que respondem por dois terços do PIB, subiram apenas 1% no segundo trimestre, depois de elevação de 4,1% no primeiro trimestre. O índice de preço subiu para 3,5% no segundo trimestre, de elevação de 3,4% no primeiro trimestre. Os investimentos das empresas cresceram 8,9% no primeiro trimestre, contra alta de 4,2% no primeiro trimestre.