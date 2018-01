PIB espanhol cresce mais que os dos vizinhos A Espanha mostrou mais vigor econômico no segundo trimestre do que os outros países da região. Dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas mostram que o PIB espanhol cresceu 0,7% no segundo trimestre, na comparação com os três meses anteriores, e 2,3% ante igual trimestre de 2002. O desempenho foi mais vigoroso do que o verificado no primeiro trimestre, quando a economia cresceu 0,5% na comparação entre trimestres e 2,2% em termos anualizados. Os dados do trimestre abril a junho superaram o consenso do mercado de expansão de 0,5% e 2,2%. A demanda interna aumentou 3,3% no segundo trimestre, ante o mesmo período de 2002, o que correspondeu ao crescimento anualizado mais vigoroso desde o quarto trimestre de 2001. O desempenho da economia espanhola contrasta com o da Alemanha, França e Itália, que registraram contrações econômicas no período. As informações são da Dow Jones.