PIB evidencia retomada do crescimento, diz Meirelles O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, avaliou hoje que os números do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2009, divulgados hoje, mostram a retomada do crescimento da economia e que os efeitos mais negativos da crise já foram superados. Ele destacou ainda que o aumento do investimento revela confiança dos agentes econômicos em relação ao futuro da economia brasileira.