PIB ficou ´aquém´ do que o País precisa, diz Fecomercio-SP O presidente da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomercio-SP), Abram Szajman, disse que o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, que cresceu 0,5% em relação ao segundo trimestre, ficou "muito aquém" do que o País precisa. Segundo Szajman, a política econômica seguida pelos últimos governos, classificada por ele como "equivocada", foi a responsável pelo desempenho da economia brasileira, que privilegiou medidas de curto prazo para manter o equilíbrio econômico e relegou o crescimento sustentado a segundo plano. "O crescimento de apenas 3,2% do PIB em relação ao mesmo período de 2005 não nos causa surpresa, mas descontentamento. Enquanto o governo privilegiar o controle monetário em detrimento ao estímulo à produção, é provável que resultados semelhantes se repitam", afirmou, em nota. Para Szajman, o fato de o consumo das famílias ter crescido mais que o PIB no período é preocupante, pois mostra as importações têm substituído parte da produção nacional. "Se estamos crescendo mais que a produção é porque suprimos as lacunas com produtos importados. No médio prazo, isto poderá nos trazer problemas, como o aumento dos preços", concluiu.