PIB final da zona do euro cresceu 0,3% no trimestre Na avaliação final para o PIB (Produto Interno Bruto) na zona do euro no terceiro trimestre, a Eurostat manteve o crescimento da região em 0,3%. A manutenção da expansão está em linha com a estimativa dos analistas. Ao mesmo tempo, a Comissão da União Européia sustentou as projeções realizadas anteriormente para desempenho das economias na zona do euro durante o quarto trimestre de 2002 e o primeiro de 2003. De acordo com o Comissão, a economia entre os países do grupo deve crescer entre 0,1% a 0,4% no quarto trimestre e registrar contração de 0,1% a crescimento de 0,3% no primeiro trimestre. As estimativas estão dentro das previsões dos economistas do mercado. As informações são da Dow Jones.