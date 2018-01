PIB foi de R$ 438,6 bilhões no primeiro tri de 2005 O IBGE informou hoje que o PIB do primeiro trimestre de 2005 somou R$ 438,6 bilhões, confirmando o crescimento de 0,3% sobre o trimestre anterior. Do total movimentado pela economia brasileira, R$ 49,9 bi referiram-se a impostos sobre produtos e, entre os setores, a agropecuária atingiu R$ 35,9 bilhões, a indústria R$ 151,7 bilhões e os serviços, R$ 223,4 bilhões. O IBGE divulgou também os dados das contas financeiras do País no período, que consiste numa interpretação dos números já divulgados pelo Banco Central convertidos para a moeda nacional (real).