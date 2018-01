PIB fraco nos Estados Unidos influencia queda das bolsas As bolsas norte-americanas operam em queda. Às 11h28, o índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? está em baixa de 0,25% e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet ? recua 0,03%. A reação dos investidores em relação aos números negativos do relatório do PIB do segundo trimestre e os dados positivos sobre a confiança dos consumidores está divida, o que provoca oscilação no desempenho das bolsas. O PIB norte-americano cresceu 3% no segundo trimestre, abaixo da expansão de 3,6% prevista pelos analistas e também em um ritmo menor do que a alta de 4,5%, conforme dado revisado, do primeiro trimestre. É o menor crescimento em três anos, já que os gastos com consumo avançaram no menor ritmo desde 2001. A alta do petróleo também limita os negócios na Bolsa. O petróleo cru estabeleceu nova máxima histórica na manhã de hoje, chegando a US$ 43,48 o barril na bolsa eletrônica dos Estados Unidos.