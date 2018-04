PIB indiano tem expansão de 5,3% no quarto trimestre de 2008

A economia da Índia, país que compõe o Brics - grupo formado pelas principais economias emergentes (Brasil, Rússia, Índia e China) - cresceu 5,3% no quarto trimestre do ano passado, em bases anuais, puxada pelo setor de serviços e gasto social, de acordo com dados apresentados hoje pela Organização Central de Estatísticas. O crescimento foi mais fraco que a alta de 7,6% registrada no intervalo anterior e ficou abaixo das estimativas feitas por analistas de uma expansão de 6%. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) do último trimestre de 2008 teve um crescimento menor que o registrado no mesmo período do ano anterior, quando foi de 8,9%. As informações são da Dow Jones.