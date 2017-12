PIB italiano recua 0,1% no primeiro trimestre A economia italiana registrou contração no primeiro trimestre; a alta do euro e as incertezas causadas pelo conflito no Iraque prejudicaram a atividade no país. Segundo o escritório de estatísticas do governo, Istat, o PIB contraiu-se 0,1% no primeiro trimestre em relação ao anterior, mas cresceu 0,8% frente ao primeiro trimestre do ano passado. A última vez que a economia italiana havia registrado retração trimestral foi durante o quarto trimestre de 2001, quando o PIB caiu 0,1%. As informações são da Dow Jones.