PIB italiano tem retração de 0,1% A valorização do euro e a incerteza gerada pela guerra no Iraque contribuíram para que a economia da Itália se contraísse pela primeira vez em mais de um ano. Dados ainda preliminares do Instituto de Estatísticas (Istat) mostraram uma contração de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália no primeiro trimestre do ano, na comparação com o quarto trimestre de 2002. No ano, o PIB cresceu 0,8%, abaixo da expansão de 0,9% registrada no quarto trimestre. Os economistas consultados pela Dow Jones previam estabilidade econômica no trimestre e crescimento de 1% ante os primeiros três meses de 2002.