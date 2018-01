Análise: PIB melhor que o esperado não altera projeção para o ano

O PIB mostrou-se melhor que o esperado no primeiro trimestre, mas não permite uma extrapolação no sentido de que os trimestres seguintes podem surpreender positivamente. Os indicadores de alta frequência já disponíveis para abril e maio apontam um comportamento ainda bem adverso da atividade econômica, o que indica uma nova retração no 2.º trimestre. Assim, a Tendências mantém a expectativa de recuo de 1,4% para o PIB do ano.

Embora melhor que o esperado, o resultado confirma a fraqueza da atividade econômica, que reflete, do lado da oferta, a debilidade do PIB industrial (que registra queda na comparação anual há quatro trimestres consecutivos) e a perda de apoio do PIB de serviços, que registrou recuo expressivo na comparação anual (-1,2%), refletindo um movimento que não acontecia em magnitude tão elevada desde 1992.

Do lado da demanda, destacam-se a expressiva retração em formação bruta de capital fixo e a perda de força do consumo das famílias, que resistiu até o ano passado. É a primeira vez, desde 2003, que o consumo registra queda na comparação anual. A retração dos investimentos, por sua vez, não é algo novo no cenário.

Ainda que o resultado tenha destaques positivos, como o desempenho agropecuário, as rubricas que perderam força, como serviços e consumo das famílias, têm peso muito relevante. Como os fundamentos que estão por trás dessas rubricas ainda devem mostrar enfraquecimento, os trimestres seguintes não devem trazer notícias positivas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ECONOMISTA E SÓCIA DA TENDÊNCIAS