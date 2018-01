PIB mostra consistência do desenvolvimento, diz Suplicy O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) afirmou nesta terça-feira que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro mostra "consistência" do desenvolvimento econômico do País. Em entrevista concedida ao portal do PT na internet, ele se mostrou otimista com os dados divulgados nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), principalmente com o setor industrial. "Está havendo um crescimento significativo da produção industrial, das vendas da indústria, que inclusive estão em um ritmo ainda maior que o da produção", observou, ressaltando que o números positivos não são exclusividade do setor e atingem também o Comércio, Serviços, Agricultura e, sobretudo, as exportações. "Os indicadores mostram consistência para continuarmos com um ritmo de crescimento ainda mais acelerado", prevê o senador petista. De acordo com o IBGE, a economia brasileira cresceu 4,2% no primeiro semestre, em relação aos primeiros seis meses do ano passado. Quanto ao resultado do segundo trimestre, o PIB nacional apresentou crescimento de 5,7%, na comparação com o segundo trimestre de 2003, e de 1,5%, em relação ao primeiro trimestre de 2004. A Indústria cresceu 6,6% entre maio e junho deste ano, na comparação com o segundo trimestre do ano passado, e avançou 4,7% no primeiro semestre.