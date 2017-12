PIB no 1º semestre foi de R$ 816,8 bilhões O Produto Interno Bruto (PIB) do País no primeiro semestre de 2004 foi de R$ 816,8 bilhões, confirmando o aumento de 4,2% ante igual período do ano passado já divulgado pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O instituto não divulgou hoje nenhum dado de revisão do PIB do primeiro semestre. As informações de hoje referem-se exclusivamente ao PIB em valores correntes do período. Taxa de investimento A taxa de investimento (investimento sobre o PIB) no segundo trimestre deste ano foi de 18,6%, segundo o IBGE. A taxa foi menor do que a registrada no primeiro trimestre deste ano (19,3%), mas maior do que a do segundo trimestre de 2003 (17,2%). O técnico de Contas Trimestrais do IBGE, João Hallak, apresentou a série histórica da taxa de investimento em segundos trimestres iniciada em 1991 para mostrar que a queda da taxa no segundo trimestre deste ano ante primeiro trimestre pode ser sazonal. A taxa de investimento do segundo trimestre foi a maior para o período desde o segundo trimestre de 2001 (19,9%), mas ainda bem distante da taxa em torno de 24%, considerada essencial pelos economistas para promover um crescimento sustentado no País. Taxa de poupança O IBGE divulgou também que a taxa de poupança (poupança sobre o PIB) foi de 24,9% no segundo trimestre, maior do que os 23,4% do primeiro trimestre deste ano. A taxa de poupança foi a maior da série histórica do IBGE para segundo trimestre desde o início da série histórica, em 1991.