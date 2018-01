PIB norte-americano cresce no 4º trimestre mais que previsto A economia norte-americana cresceu no quarto trimestre mais do que o governo havia previsto, segundo dados da primeira revisão do PIB divulgada esta manhã. A economia cresceu 4,1%, em termos anuais, no trimestre outubro/dezembro, informou o Departamento do Comércio. Na primeira estimativa divulgada há um mês, o governo havia previsto expansão de 4%. De acordo com o Departamento, os gastos com consumo pessoal, exportações, equipamentos e softwares, investimentos nos estoques do setor privado e investimentos fixos em residências foram os fatores que mais contribuíram para o crescimento. A nova estimativa de crescimento surpreendeu os economistas, que esperavam revisão em baixa, para 3,7%. Em 2003, portanto, a economia dos EUA cresceu 3,1%, melhor taxa desde a expansão de 3,7% obtida em 2002. Naquele ano, a economia dos EUA cresceu 2,2%; em 2001, expandiu-se 0,5%.