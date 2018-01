PIB pode crescer 3% no último trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) deverá surpreender no último trimestre do ano, com um crescimento na casa dos 3% sobre o mesmo período de 2001. A projeção de institutos de pesquisa e consultorias leva em conta o avanço nas exportações e na atividade industrial. Estima-se que em outubro a produção da indústria tenha crescido fortemente, numa faixa perto de 7%. O resultado será divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Tendências Consultoria apostam num crescimento do PIB de 3,1% nos últimos três meses do ano. Com isso, a taxa acumulada do produto interno passaria de 0,52% nos últimos 12 meses encerrados em setembro para 1,5% de janeiro a dezembro de 2002, segundo cálculos do economista da Tendências Juan Jensen. Já o Ipea prevê avanço de 1,4% no ano. Se essas projeções forem confirmadas, o crescimento do último trimestre seria o maior desde o início de 2001 - embora se deva considerar a base de comparação extremamente fraca do ano passado. O anúncio do crescimento do PIB do terceiro trimestre, de 2,38% sobre o ano passado, já havia superado as expectativas. "Como economista, me surpreendi com o desempenho do terceiro trimestre", disse o gerente-geral de Relações com Investidores da Vale do Rio Doce e ex-diretor do Banco Central (BC) Roberto Castelo Branco. Para o economista, o comportamento da economia pode ser considerado "muito bom", dentro da conjuntura enfrentada. Parte da recuperação no último trimestre deverá vir da indústria, que enfrentou no fim de 2001 uma conjuntura adversa, prejudicada pelo racionamento de energia elétrica, pelos efeitos do 11 de setembro na economia global e pela crise argentina. Enquanto a projeção do Ipea para o aumento da produção industrial em outubro é de 7,8%, e a da Tendências fica em 6,4%, comparado a 2001. O modelo estatístico do Ipea para a produção leva em conta os aumentos, no mês, da produção de aço (16%), papelão (5,6%), diesel (7,2%) e veículos (30,1%). O coordenador do Grupo de Acompanhamento Conjuntural do instituto, Paulo Mansur Levy, explica que enquanto a produção de aço reflete a produção de bens intermediários, a de veículos está ligada aos produtos finais e a de óleo diesel ao transporte. O setor automobilístico dá bem a medida do desempenho do último trimestre em termos de produção. Até setembro, as montadoras acumulavam queda de 9% na produção, comparado ao ano passado. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informa, contudo, que as projeções são de que a produção deverá ficar muito próxima à registrada no ano passado, em 1,8 milhão de unidades. Com base nos dados da Anfavea, a produção de veículos de outubro a dezembro deverá fechar ao redor de 30% acima do mesmo período do ano passado.