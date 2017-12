PIB previsto para 2004 poderá ser o maior dos últimos 10 anos O diretor de política econômica do Banco Central (BC), Afonso Bevilaqua, disse hoje que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) previsto para 2004, de 5%, segundo projeta o relatório do BC divulgado hoje, será o maior dos últimos 10 anos se for efetivamente concretizado. "A maior taxa que tivemos até agora foi de 5,85% em 1994", afirmou. Ele destacou ainda que a economia brasileira experimentou um período de forte crescimento no período de 1993, 94 e 95. No ano passado, o PIB brasileiro cresceu apenas 0,5%. Bevilaqua disse ainda que é muito pequena a probabilidade de o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2004 estourar o teto da meta de inflação, de 8%. "Para que isso ocorresse, o IPCA de dezembro teria que ser o dobro do IPCA-15", disse Bevilaqua. O chefe do Departamento de Estudos e Pesquisas econômicas do BC, Marcelo Kfoury, complementou ao dizer que para que o teto da meta fosse estourada o IPCA de dezembro teria que ser de 1,31%. As estimativas do mercado para este Índice estão em 0,74%.