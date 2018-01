PIB regional teve média de crescimento de 4,3% em 2000 O IBGE divulgou hoje o resultado da taxa de crescimento do PIB regional no ano de 2000, mostrando que o Estado do Amazonas foi o que apresentou o maior índice de crescimento, com 8,7%, o que representa o dobro da média nacional de 4,3% naquele ano. Também tiveram uma elevação superior à média os estados Mato Grosso (7,8%) Paraíba (7,3%) e Espírito Santo (7,3%). O Estado de São Paulo, que concentra a maior participação do PIB no País, teve taxa de crescimento inferior a média de 3,7%. No total, o crescimento do PIB na região Sudeste, a mais industrializada, foi também abaixo da média (3,9%). O crescimento acentuado do Amazonas reflete, segundo técnicos do IBGE, o desempenho das indústrias no pólo industrial de Manaus, que apresentaram em 2000 um volume de produção 13% superior ao do ano anterior. O crescimento foi impulsionado pela fabricação de produtos eletrônicos, especialmente celulares, DVDs e TVs. No Mato Grosso, o crescimento também significativo foi reflexo do desempenho da atividade agropecuária que aumentou em 16% seu volume de produção em relação ao ano anterior. Já a agropecuária paulista apresentou queda de produção de 2,7%. Os estados do Mato Grosso do Sul e Sergipe apresentaram taxas negativas na área agropecuária em 2000, respectivamente 4,9% e 1,4%.