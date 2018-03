PIB revisado do Reino Unido recua -0,2% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido foi revisado para uma queda de 0,2% no terceiro trimestre deste ano em comparação com o segundo trimestre, em relação à estimativa original de queda de 0,3%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2008, o declínio do PIB foi confirmado em 5,1%.

Analistas consultados pela Dow Jones previam, em média, contração de 0,1% na comparação trimestral e de 4,9% na anual.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O PIB britânico contraiu-se por seis trimestres; a queda total desde o início da recessão é de 6,03%, a maior desde a criação do Departamento Nacional de Estatísticas, em 1955.

O Departamento informou ainda que a taxa de poupança subiu para 8,6% no terceiro trimestre, seu maior nível desde 1998, numa indicação da cautela do consumidor em meio à recessão.

Houve aumento de 1,2% da renda disponível das famílias no terceiro trimestre; o gasto das famílias foi revisado para uma alta de 0,1%, ante à estimativa anterior de estabilidade. As informações são da Dow Jones.