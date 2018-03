PIB russo cresce 13,8% na comparação trimestral

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia caiu 8,9% no terceiro trimestre deste ano em comparação com igual período do ano passado, mas cresceu 13,8% frente ao segundo trimestre, informou a agência de estatísticas do país. Os números estão em linha com os dados preliminares divulgados pela agência em novembro.

A economia russa cresceu na margem por dois trimestres seguidos após sua primeira recessão em uma década, que viu o país ser atingido por uma combinação de queda dos preços do petróleo, fuga de capitais e congelamento dos mercados de crédito.

Estima-se que o PIB russo irá cair 8,5% este ano. Para o ano que vem, a previsão é de expansão de 1,6% a mais de 3%. As informações são da Dow Jones.