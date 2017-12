PIB sobe 0,3% no primeiro trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2005 em relação ao quarto trimestre de 2004, na série com ajuste sazonal, que tira os efeitos das variações típicas dessa época do ano. Segundo o IBGE, na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento do PIB foi de 2,9%. em 12 meses, o aumento foi de 4,6%. Na comparação com o quarto trimestre de 2004, a agropecuária foi o único setor de atividade que cresceu, 2,6%. A indústria e os serviços tiveram queda de, respectivamente, 1% e 0,2%. As exportações de bens e serviços cresceram 3,5% e as importações 2,3%. O consumo das famílias teve queda de 0,6%. Esta desaleração confirma os efeitos dos juros altos na economia. Investimentos Os investimentos, representados pelo índice Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), tiveram queda de 3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2004. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o crescimento dos investimentos foi de 2,3%. No acumulado de 12 meses, a alta da FBCF foi de 11%. Revisão para baixo O IBGE revisou o crescimento do PIB em 2004 de 5,2% para 4,9%. Todos os trimestres tiveram dados revisados para baixo e mostram desaceleração do ritmo de crescimento exatamente quando os juros começaram a subir, em setembro do ano passado. O IBGE informou que teve de revisar todo o ano de 2004 em função de uma mudança na série elaborada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre a receita operacional líquida da telefonia móvel. "Tal revisão impactou o setor de serviços, em especial comunicações, com reflexos em outro setores da atividade e no resultado do PIB", diz o IBGE.