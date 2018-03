PIB sul-coreano cresceu 2,9% no terceiro trimestre

A economia da Coreia do Sul cresceu 2,9% no terceiro trimestre com relação ao anterior, o que representa o maior aumento em sete anos e meio, graças à alta das manufaturas e do consumo privado, informou nesta segunda-feira, 26, o Banco Central sul-coreano. Trata-se do maior crescimento desde o primeiro trimestre de 2002, quando o PIB sul-coreano registrou aumento de 3,8% frente ao trimestre anterior.

Se for comparado com o mesmo trimestre de 2008, o PIB sul-coreano entre julho e setembro subiu 0,6%, o que representa o primeiro crescimento positivo em um ano desde o terceiro trimestre de 2008.

O resultado no terceiro trimestre é muito superior ao que se tinha previsto graças à alta do setor manufatureiro, que cresceu 8,7% comparado com o trimestre anterior, impulsionado pela produção

de semicondutores e pelo setor automobilístico.

O consumo privado, uma das chaves para o crescimento econômico sul-coreano, aumentou 1,4% frente ao segundo trimestre, abaixo dos 3,6% obtidos um ano antes.

As exportações sul-coreanas, que representam 60% do PIB, subiram 5,1% entre julho e setembro, após haver registrado crescimento de 14,7% no segundo trimestre. As importações subiram 8,4%, acima dos 7,4% do trimestre anterior.

Os dados deste trimestre mostram que a quarta maior economia da Ásia está se recuperando da queda sofrida por causa da recessão econômica global.