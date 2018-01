PIB tem pequena recuperação O aumento das exportações e a expressiva queda das importações foram os principais fatores responsáveis pela ligeira recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, conforme dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge). A instituição está divulgando os dados com valores financeiros do PIB trimestral, complementando as informações divulgadas anteriormente referentes ao volume (produção física). Os dados divulgados hoje não trazem alterações nas informações preliminares, com o PIB do terceiro trimestre registrando aumento de 0,94% em relação ao trimestre anterior, num desempenho melhor do que os 0,21% computados no período anterior e bem acima da queda dos 0,62% registrada no primeiro trimestre. Pelos números do Ibge, o PIB do terceiro trimestre somou R$ 337,220 bilhões, enquanto no trimestre anterior a soma das riquezas produzidas no País totalizou R$ 324,116 bilhões e R$ 295,848 bilhões o primeiro trimestre. O acumulado nos três trimestres subiu para R$ 957,184 bilhões, com aumento de 8,8% em relação aos R$ 879,392 bilhões os três primeiros trimestres de 2001. Nesse aumento, além do aumento da produção, estão computados os aumentos de preços verificados no período. Os impostos pagos na produção somaram R$ 36,6 bilhões no terceiro trimestre, elevando o acumulado em três trimestres para R$ 104,5 bilhões. Queda no consumo O consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo (investimentos em máquinas e construção civil) registraram queda no terceiro trimestre deste ano, caindo 0,74% e 6,62%, respectivamente, conforme dados do Ibge. A queda no consumo das famílias é coerente com a redução da renda da população, segundo os técnicos do Ibge, e a redução dos investimentos sinaliza que as empresas continuam cautelosas em aumentar a produção, além das dificuldades de expansão do setor de construção civil. Pelos números que detalham mais as contas referentes ao PIB do terceiro trimestre, fica evidente que o País só não apresentou taxa negativa nos primeiros nove meses do ano em relação a igual período do ano passado pela reação das exportações, com aumento de 3,50% nos primeiros meses do ano, e a drástica queda nas importações (queda de 6,62% em relação a igual período de 2001). Pela contabilidade nacional, quanto maior a queda das importações, melhor para o desempenho do PIB já que essa atividade entra como redutor na contabilização das riquezas nacionais. O consumo do governo, que constitui o quinto grande grupo das contas nacionais pela ótica da demanda, registrou aumento de 1,16% nos primeiros nove meses do ano, em relação ao mesmo período de 2001. Pelos dados divulgados hoje pelo Ibge, o PIB do terceiro trimestre (julho a setembro) registrou aumento de 0,93% em relação ao trimestre anterior (abril a junho), de 2,38% em relação ao terceiro trimestre de 2001, com o acumulado em nove meses (três trimestres) contabilizando variação positiva de 0,94% e de 0,52% no acumulado em quatro trimestres em relação a igual período anterior. Fraga O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse hoje que o PIB deve crescer entre 1,5% e 1,6% este ano. Ele mostrou-se otimista com o próximo governo, com a consolidação do que já foi feito e com fatos promissores como a reforma da previdência e a manutenção de mecanismos como o câmbio flutuante. Ele disse que o mercado já tem dado sinais positivos, com a redução da diferença dos títulos da dívida externa de 2.400 pontos em setembro de 2002 para 1.400 pontos hoje e também com a redução nos últimos dias da cotação do dólar. Fraga afirmou ainda "que a recente tendência de melhoria tende a continuar."