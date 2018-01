PIB tem que crescer 3,8% por trimestre para avançar 3,5% no ano A economia terá que crescer à taxa média de 3,8% nos últimos três trimestres deste ano para que o Produto Interno Bruto (PIB) aumente 3,5% este ano, já que no primeiro trimestre deste ano o crescimento foi de 2,7% sobre o ano passado. Os cálculos consideram o índice apurados pelo IBGE para o primeiro trimestre deste ano e os quatro trimestres do ano passado, mas não são oficiais. O IBGE se recusa a comentar como o crescimento do PIB no primeiro trimestre pode influir no desempenho para o ano. "O IBGE não faz previsões", diz o gerente da pesquisa do PIB trimestral, Roberto Olinto. Ele se recusou a responder às insistentes perguntas dos jornalistas sobre o significado do resultado do primeiro trimestre para as perspectivas para o ano. Revisões do PIB de 2003 O IBGE revisou as variações do PIB no primeiro trimestre de 2003 em menos 0,4 ponto porcentual e no terceiro trimestre de 2003 em mais 0,4 ponto porcentual em relação aos mesmos períodos de 2002. A taxa acumulada no ano passado, negativa em 0,2%, não se alterou. A queda do PIB no primeiro trimestre de 2003 ante o primeiro trimestre de 2002, inicialmente apurada em 0,8%, foi reestimada para 1,2%. Já o crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2003 sobre o mesmo período de 2002, que tinha sido calculado antes em 0,1%, foi ampliado para 0,5%.