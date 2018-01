PIB total de 2004 foi de R$ 1,769 trilhão O IBGE divulgou hoje o valor total do PIB do País de 2004, que atingiu R$ 1,769 trilhão, 5,2% maior do que o registrado no ano anterior, R$ 1,5 trilhão. O PIB per capita para uma população de 181,6 milhões de habitantes atingiu R$ 9.743 no ano, valor 3,7% superior ao de 2003, de R$ 8.694. Taxa de investimento O IBGE divulgou também que a taxa de investimento (investimentos em relação ao PIB) subiu para 19,6% em 2004, valor bem superior ao de 17,8% de 2003. A taxa de investimento no ano passado foi a maior registrada desde 1998 (19,7%). No quarto trimestre de 2004, a taxa registrou o maior patamar trimestral do ano passado, ficando em 19,4%, a maior taxa trimestral desde o quarto trimestre de 1994 (21,6%). Poupança bruta A taxa de poupança bruta (poupança bruta em relação ao PIB) apresentou em 2004 o melhor desempenho da série histórica do IBGE, iniciada em 1991, e atingiu 23,2%, ante 20,4% em 2003. A taxa de poupança também foi maior em termos trimestrais no quarto trimestre do ano passado (19,5%), no melhor desempenho trimestral desde o quarto trimestre de 1997 (21,7%).