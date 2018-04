PIB vai cair 50% na AL, prevê Deutsche A crise externa fará o crescimento da América Latina cair pela metade, avalia o diretor de mercados globais do Deutsche Bank, Fernando Losada. "O impacto vai ser importante", acredita. Ele projeta que a região fechará este ano com crescimento de 4,3% do PIB, porcentual que deve recuar para 2,3% em 2009. Segundo Losada, há três canais principais de contágio: a queda das exportações, a retração do investimento externo direto (IED) e a redução do volume de remessas de recursos de latinos que vivem nos Estados Unidos, ponto especialmente importante para o México.