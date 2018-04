Picape diesel lidera, mas nem sempre compensa Picapes ou utilitários-esportivos movidos a diesel são disparadamente favoritos do consumidor em relação aos movidos a gasolina, mas o investimento necessário nem sempre compensa. A preferência, na maior parte dos casos, ocorre mais por motivos subjetivos do que econômicos. O veículo a diesel tem muitas vantagens - preço menor do combustível, menor consumo, maior resistência mecânica e maior aceitação na revenda. Mas há uma desvantagem indiscutível: o carro a diesel é tão mais caro que só depois de diversos anos de uso o investimento inicial será compensado. Um exemplo da diferença de valor é o da picape Chevrolet S10: ela acaba de ter reduzido o preço sugerido pela montadora para a versão 2.4 a gasolina e está R$ 19.220,00 mais barata do que a S10 com motor 2.8 turbodiesel. É uma diferença significativa, suficiente para adquirir um carro zero-quilômetro como o novo Corsa 1.0, por exemplo. Mas o principal fator é o tempo exigido para que essa diferença seja compensada. Com o litro da gasolina custando em média, na capital, R$ 1,749, e o litro do diesel filtrado a R$ 1,099, gastam-se R$ 122,43 para encher o tanque da picape a gasolina e R$ 76,93 para o da picape a diesel. A diferença a favor do diesel é de R$ 45,50. O passo seguinte é dividir os R$ 19.220,00 gastos a mais na compra do carro a diesel pelos R$ 45,50 economizados a cada abastecimento. O resultado é que serão necessários 422 abastecimentos para amortizar a despesa inicial. Para quem abastece uma vez por semana, serão necessários oito anos até amortizar o investimento. A opção a diesel, então, só é vantajosa se o motorista roda muito - algumas centenas de quilômetros por dia - ou se precisa da picape para transporte de carga: a capacidade de uma S10 ou de uma Ford Ranger de cabine simples com motor de quatro cilindros a gasolina é de 750 kg, ante 1.100 kg (S10) e 1.120 kg (Ranger), quando movidas a diesel. O que se vê nas ruas, porém, são em geral picapes com a caçamba vazia, usadas como carro de passeio. A grande diferença de preço entre modelos a diesel e a gasolina se repete na linha Ford, com a Ranger 2.3 a gasolina custando R$ 30.870,00 e a diesel 2.8, R$ 48.390,00. Na linha Toyota, a disparidade de preço entre os dois modelos é bem menor (R$ 4.113,00), mas a versão a diesel tem motor aspirado menos potente (90 cv, ante 142 cv do motor a gasolina). Já a Hilux turbodiesel (com 116 cv, ainda menos potente que o modelo a gasolina) só está disponível em versão sofisticada de tração 4x4 e de cabine dupla, por adicionais R$ 15.165,00 em relação à versão similar a gasolina, mas de tração 4x2. O mercado, contudo, não se preocupa com as vantagens ou desvantagens do diesel, que lidera entre as picapes. Para se ter idéia, no acumulado de vendas até junho, as picapes médias a diesel representaram 89% do total. Das 24,6 mil unidades comercializadas no País, 21,9 mil eram equipadas com motores a diesel. No mesmo período de 2001, respondiam por 81% das vendas do segmento. Parte dessa preferência vem das próprias montadoras, que optam por oferecer só modelos a diesel. É o caso de Mitsubishi (L200) e a recém-lançada Nissan (Frontier), ambas produzidas no Brasil. Já os modelos Ford Ranger, Chevrolet S10 e Toyota Hilux estão à venda em versões a gasolina e a diesel. Redução Para incentivar as vendas do modelo a gasolina, a General Motors faz mais uma investida: o modelo de quatro cilindros 2.4 com cabine simples teve redução de preço de R$ 31.185,00 para R$ 28.185,00 - de R$ 42.624,00 para R$ 38,7 mil na de cabine dupla. A queda foi, respectivamente, de 9,6% e 7,2%. Os concessionários da marca vêem a modificação como uma nova "tentativa desesperada para equilibrar um pouco a balança, tão desproporcional ultimamente a favor do modelo a diesel". Mesmo com o preço que já era inferior, no acumulado do ano a picape média Chevrolet vendeu 12.062 unidades no varejo, sendo 9.648 modelos a diesel e somente 2.414 a gasolina.