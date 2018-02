Piketty recusa honraria oferecida pelo governo francês Paris, 01/01/2015 - O economista francês Thomas Piketty, autor do best-seller "O Capital no século XXI", recusou, nesta quinta-feira, uma das mais valiosas condecorações do governo da França, a Ordem Nacional da Legião de Honra. Segundo ele, as autoridades francesas deveriam estar mais preocupadas em recuperar a economia do país do que "decidir quem é digno de honra".