Pilotos da Air France ameaçam entrar em greve Os sindicatos que representam os pilotos da companhia aérea Air France anunciaram hoje planos para uma greve de quatro dias prevista para esta semana. A paralisação é um protesto por melhores salários e ameaça complicar o tráfego aéreo durante o feriado do início de maio. A porta-voz da Air France, Brigitte Barrand, disse que ainda não sabe quantos vôos devem ser afetados ou o número de pilotos que devem participar da paralisação, prevista para ocorrer de 2 a 5 de maio. Quarta-feira, dia 1° de maio, é feriado na França e estima-se que muitas pessoas viajem na quinta e sexta-feira, emendando o final de semana. Negociações As conversações entre a administração da empresa e os três sindicatos que representam os pilotos já foram iniciadas, segundo a porta-voz. Os pilotos querem um aumento salarial de 1,5% acima do previsto por lei e o estabelecimento de um calendário regular para conversações sobre pagamentos. Em comunicado conjunto, os sindicatos disseram que ?a greve foi programada em resposta à intransigência da administração da Air France em relação a algumas das nossas demandas".