Pilotos da Air France farão greve entre dias 17 e 20 O principal sindicato de pilotos do Air France Group, o Syndicat National des Pilotes de Ligne, está convocando outra greve para os dias 17 a 20 de fevereiro. O sindicato informou que a administração da Air France não organizou qualquer reunião de negociações com os sindicatos durante a greve anterior, entre 2 e 5 de fevereiro, e que desde então não reiniciou as discussões. Os sindicatos da companhia aérea francesa exigem uma melhor remuneração, uma questão que tem causado tensão entre eles e a administração da empresa, desde setembro.