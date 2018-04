Pilotos da Varig propõem reestruturação da companhia A Associação de Pilotos da Varig (Apvar) e a consultoria GGR Finance entregaram um plano de reestruturação do capital da companhia aérea ao BNDES, que envolve, numa conta ainda preliminar, a emissão de papéis ao redor de R$ 4,5 bilhões. Segundo o diretor da GGR, Bruno Rocha, deste valor, R$ 2 bilhões viriam da conversão de dívidas da Varig com o Aerus (fundo de pensão dos empregados da compahia), R$ 650 milhões com os pilotos - débitos não reconhecidos pela companhia - injeção de dinheiro novo de R$ 800 milhões de investidores e a diferença para o total, de um financiamento do próprio BNDES, além da participação de outros credores. A entidade informa que já tem um grande investidor interessado em aportar recursos na empresa e que também está pronta para mover uma ação judicial a respeito das dívidas não reconhecidas, contando com procurações, até o momento, de cerca de 800 pilotos.