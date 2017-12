Pilotos querem que dívida trabalhista passe para Variglog O presidente da Associação de Pilotos da Varig (Apvar), Rodrigo Marocco, informou nesta quarta-feira que o Trabalhadores do Grupo Varig (TGV) estuda entrar com uma ação na Justiça para que a VarigLog seja responsável pelo pagamento das dívidas trabalhistas, que ele estimou em cerca de R$ 400 milhões. De acordo com Marocco, ainda não se sabe se a ação será movida na Justiça do Trabalho ou na 8ª Vara Empresarial do Rio, onde corria a recuperação judicial da Varig. A companhia aérea foi arremata em leilão pela VarigLog no último dia 20 por US$ 505 milhões. Pelo plano de reestruturação da empresa, as dívidas trabalhistas foram herdadas pela chamada Varig Antiga, que ficou com todo o passivo do Grupo Varig, de R$ 7,9 bilhões.