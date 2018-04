Pimco desiste de ativos tóxicos

O Tesouro americano vai investir até US$ 30 bilhões numa esperada parceria com nove gestores de fundos para comprar ativos tóxicos de bancos, uma das grandes causas da crise financeira. Surpreendentemente, o Pimco (Pacific Investment Management Co.), um dos primeiros e mais ardorosos defensores do programa, preferiu ficar de fora. Em comunicado divulgado ontem, o Pimco disse que retirou seu pedido de participar do programa, citando "incertezas" sobre como o plano será implementado. Cada fundo selecionado pelo Tesouro deverá levantar US$ 500 milhões iniciais para se qualificar.