Pimco vê melhora na economia latino-americana O gerente do fundo para mercados emergentes Pacific Investment Management Company (Pimco), Mohamed El-Erian, disse que a estabilidade está retornando à América Latina. Segundo ele, a perspectiva para a economia da região esta melhorando, embora possa ocorrer alguma volatilidade. El-Erian, em artigo publicado pelo jornal Financial Times, afirmou que o pessimismo que prevaleceu na América Latina em boa parte de 2002 será substituído por uma visão regional diferenciada. "E há crescentes sinais de que o novo governo brasileiro liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva será capaz de capitalizar com a melhora da situação", afirmou. Segundo o analista, os países da América Latina foram vítimas no ano passado de dois elementos externos. Havia a preocupação de que o fracasso da recuperação da economia global pudesse prejudicar as exportações da região. Além disso, temia-se que a desaceleração econômica pudesse ser acentuada pelo declínio dos fluxos de capitais internacionais. "Esses problemas externos não poderiam ter ocorrido num pior momento para a região", disse El-Erian. "Eles coincidiram com volatilidades de natureza doméstica causadas por dúvidas sobre continuidade política." Segundo o gerente do Pimco, "isso tudo agora está mudando e os mercados estão lentamente se normalizando". Na área externa, o relaxamento monetário e fiscal nos Estados Unidos diminui o risco de uma "recessão dupla". Embora a previsão seja de que o crescimento da economia global em 2003 não será robusto, ele poderá gerar uma recuperação dos investimentos no segundo semestre. "Brasil está liderando o processo", salientou El-Erian. Ele destacou que a aversão dos bancos internacionais aos mercados de crédito está caindo, os investimentos diretos estrangeiros estão mostrando uma resistência maior do que era previsto, e os fluxos de bônus para os mercados emergentes estão se recuperando. Além disso, os novos governos da América Latina estão enfatizando o seu comprometimento com políticas financeiras responsáveis e reformas estruturais pró-mercado. "O Brasil novamente está liderando o processo", disse . El-Erian salientou que os spreads sobre a dívida externa do Brasil caíram de 24 para 14 pontos porcentuais, o real recuperou parte de suas perdas e as taxas de juros no mercado doméstico foram reduzidas. "A combinação de eventos está reduzindo o amplo pessimismo que tem dominado as percepções da América Latina, mas ainda é muito cedo para a região relaxar pois nem todos os países da região estão bem posicionados para se beneficiar dessas mudanças." Segundo o analista, países como o Chile e o México poderão beneficiar-se. Já a Argentina e a Venezuela, "sofreram danos tão severos em sua credibilidade doméstica que reformas ousadas e sustentáveis são necessárias antes que possam se beneficiar da melhora do cenário externo". El-Erian afirmou que o Brasil está entre esses dois extremos. "Sinais iniciais sugerem que o novo governo é capaz e está disposto a gradualmente seguir os passos do Chile e do México", disse. "Ele tem condições de fortalecer a melhora das instituições monetária e fiscal e de beneficiar-se do forte ajuste em curso no balanço de pagamentos." O gerente do Pimco observou, no entanto, que esse processo "vai requerer um política firme no contexto de volatilidade que acompanha uma mudança de governo e da baixa qualidade inicial da locomotiva de crescimento externo".